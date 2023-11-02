В Новгородской области стартовала акция «Нет ненависти и вражде»

О противодействии экстремистским проявлениям шла речь на встрече представителей Управления МВД России по Новгородской области и кибердружинников со студентами отделения среднего профессионального образования Юридического института НовГУ имени Ярослава Мудрого.
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