В Коврове пропавшего мужчину обнаружили погибшим

Во Владимирской области пропавшего мужчину обнаружили погибшим. Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что во Владимирской области пропал с серо-голубыми глазамиРанее «Владимирские новости» сообщали о том, что в регионе пропал Олег Александрович Кузнецов, 1970 года рождения (на момент исчезновения 54-летний), проживает в городе Ковров, Владимирская область.