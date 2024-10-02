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Владимирские новости

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В Коврове пропавшего мужчину обнаружили погибшим

В Коврове пропавшего мужчину обнаружили погибшим

Во Владимирской области пропавшего мужчину обнаружили погибшим. Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что во Владимирской области пропал с серо-голубыми глазамиРанее «Владимирские новости» сообщали о том, что в регионе пропал Олег Александрович Кузнецов, 1970 года рождения (на момент исчезновения 54-летний), проживает в городе Ковров, Владимирская область.

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