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Ким Чен Ын лично проинспектировал работу танкостроительного завода

Ким Чен Ын лично проинспектировал работу танкостроительного завода

Работу ведущего танкостроительного завода КНДР лично проинспектировал лидер страны Ким Чен Ын и указал на важность замены имеющейся бронетехники новейшими танками, Об этом 4 мая сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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