Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский назвал свой хит «Третье сентября» счастливым моментом жизни и признался, что не хотел бы, чтобы зрители забыли его.
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