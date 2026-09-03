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Пятый канал

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«Ну вот и все!» — Шуфутинский о том, надоел ли ему хит «Третье сентября»

«Ну вот и все!» — Шуфутинский о том, надоел ли ему хит «Третье сентября»

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский назвал свой хит «Третье сентября» счастливым моментом жизни и признался, что не хотел бы, чтобы зрители забыли его.

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