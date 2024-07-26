В Свердловской области безработная пара украла мебель и технику из соседней комнаты

В Свердловской области произошел курьезный случай: безработные мужчина и женщина, проживающие в коммунальной квартире, решили обустроить свое жилье, но вместо покупки новых вещей решили украсть их у соседей.
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