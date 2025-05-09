Истерички и война

Гарибян Сусанна

Ничего эти истерички никогда не поймут. Это не они теряют сыновей и внуков на поле боя. Не они захлёбываются слезами, получив похоронку на родного человека. Не они ждут своих отцов с войны и становятся сиротами. Они из другого "диванного" мира, а простой народ России со своей армией и своими сыновьями. Мы верим, что армия защитит Россию и кровь наших детей и внуков пролита не напрасно. Мы очень хотим мира, но без потерь в бою с нацизмом он не придёт и будут потери, но Победа будет за нами.