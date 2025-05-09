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Истерички и война

Истерички и война

Наблюдаемая истерика после событий под Крымом и Новороссийском с традиционными криками «доколе!!!!» — стандартный цикл для аудитории, которая четвёртый год не способна усвоить базовый принцип: война — это постоянные потери и постоянная угроза.

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Комментарии
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Александр
Именно так.
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13 час.
Гарибян Сусанна
Ничего эти истерички никогда не поймут. Это не они теряют сыновей и внуков на поле боя. Не они захлёбываются слезами, получив похоронку на родного человека. Не они ждут своих отцов с войны и становятся сиротами.  Они из другого &quot;диванного&quot; мира, а простой  народ России со своей армией и своими сыновьями. Мы верим, что армия защитит Россию и кровь наших детей и внуков пролита не напрасно. Мы очень хотим мира, но без потерь в бою с нацизмом он не придёт и будут потери, но  Победа будет за нами.
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10 час.
Александр Ляшенко
&quot;Война не терпит инфантильности. Здесь не спасают эмоции. Только расчёт, ресурс, холодная логистика и системная компенсация урона&quot;, так то да!
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2 час.
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