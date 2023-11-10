Мошенники выманили у женщины 440 тысяч рублей. Сберечь оставшиеся 2 млн рублей помогла полиция Иркутска

В полицию Иркутска обратилась жительница Иркутского района с заявлением о пропаже 60-летней матери. При этом телефон женщины находится на связи, но ее линия постоянно занята, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
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