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Царьград

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Жительница Красноармейска рассказала, как боевики ВСУ стреляли по ногам мирным жителям 

Жительница Красноармейска рассказала, как боевики ВСУ стреляли по ногам мирным жителям 

Люди даже боялись выйти в огород, так как по ним целенаправленно стреляли украинские военные с помощью дронов.

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