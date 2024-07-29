Президентские выборы в Венесуэле оборачиваются головной болью для США

В выборах президента Венесуэлы участвовали 10 кандидатов. При этом очевидными лидерами и главными соперниками были действующий глава государства Николас Мадуро и представитель оппозиции, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес.
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