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В украинской разведке заявили о консультациях с США перед ударами HIMARS

В украинской разведке заявили о консультациях с США перед ударами HIMARS

Перед ударами с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Киев консультируется с США. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказал представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Telegraph.

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