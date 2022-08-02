В украинской разведке заявили о консультациях с США перед ударами HIMARS

Перед ударами с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Киев консультируется с США. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказал представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Telegraph.
Перед ударами с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Киев консультируется с США. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказал представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Telegraph.
Свежие комментарии