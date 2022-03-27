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Николай НАУМОВ: Чего стоит Семак, поймем, когда уедут все легионеры. Мы же видим, что Слуцкий без дорогостоящих игроков не такой уж и сильный тренер

Николай НАУМОВ: Чего стоит Семак, поймем, когда уедут все легионеры. Мы же видим, что Слуцкий без дорогостоящих игроков не такой уж и сильный тренер

Что ждет российский чемпионат, стоит ли избавляться от легионеров и как изменится «Зенит» в ближайшее время? На эти и другие вопросы попытался ответить бывший президент московского «Локомотива».

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