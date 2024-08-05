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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие армейского корпуса ВВО провели тренировку по управлению современными БПЛА на Сахалине

Военнослужащие армейского корпуса ВВО провели тренировку по управлению современными БПЛА на Сахалине

Военнослужащие отработали навыки управления квадрокоптерами, необходимые при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО.

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