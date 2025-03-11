Астраханцев приглашают выступить в необычном вокальном конкурсе без профессионального образования

Принять участие может любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет. В Астраханской области объявлен первый региональный вокальный конкурс исполнителей без профессионального музыкального образования «Споем в филармонии».
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