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Петросян, Мишина и Галлямов вошли в состав на турнир "Челленджер" в Батуми

Петросян, Мишина и Галлямов вошли в состав на турнир "Челленджер" в Батуми

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян вошла в заявку на турнир серии «Челленджер» в грузинском Батуми.

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