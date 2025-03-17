Самое страшное для нас - очаровываться. Да. Когда Россия очаровывается ????, она получает такой удар в спину, что долго не может подняться.
Этот человек выстрелит Вам в голову не задумываясь
Комментарии
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TB
Tatyana Boyko
Не надо на Трампа полагаться, прежде всего иметь свой ум и не продаваться за печенюшки! Да, ни одной русской фамилии в госперевороте! Еврейское сообщество из нескольких человек объединилось и свергли хитростью ума наших президентов Горбачева и Ельцина. Они и сейчас везде, как были на сцене, так и есть и на кого не ткни пальцем, все - они. Мне иногда кажется, что их миллионы))
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18 час.
Надежда
На мой взгляд, обсуждение преждевременно. Завтра состоится телефонный разговор президента Путина и Трампа, вот тогда и появится реальный предмет для обсуждения. А пока одни фантазии на тему: "Я думаю, что..."
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15 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Они все враги России!
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1 час.
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