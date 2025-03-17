Этот человек выстрелит Вам в голову не задумываясь

TB

Tatyana Boyko

Не надо на Трампа полагаться, прежде всего иметь свой ум и не продаваться за печенюшки! Да, ни одной русской фамилии в госперевороте! Еврейское сообщество из нескольких человек объединилось и свергли хитростью ума наших президентов Горбачева и Ельцина. Они и сейчас везде, как были на сцене, так и есть и на кого не ткни пальцем, все - они. Мне иногда кажется, что их миллионы))