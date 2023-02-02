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Российские «Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования

Российские «Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования

Минобороны: «Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования под Барнаулом Кадр: Telegram-канал Минобороны России В Барнаульском ракетном соединении вышли на маршруты боевого патрулирования подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс».

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