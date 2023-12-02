Жителей России заставят сдавать загранпаспорта

Начинать надо в первую очередь с политиков, чиновников, а простым смертным это и не грозит, все сидят в долгах благодаря зажравшейся власти...

ОТ

Олег Тимофеев

Как там у запада двойные стандарты? А у большевиков их не было? А у коммунистов? А кто будет спорит что их сегодня нет? Особенно у силовиков? И только ли двойные?