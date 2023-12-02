Сотни тысяч россиян будут вынуждены сдать свои паспорта.11 декабря вступают в силу поправки в 114-ФЗ о въезде и выезде за границу.
Жителей России заставят сдавать загранпаспорта
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Начинать надо в первую очередь с политиков, чиновников, а простым смертным это и не грозит, все сидят в долгах благодаря зажравшейся власти...
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16 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Как там у запада двойные стандарты? А у большевиков их не было? А у коммунистов? А кто будет спорит что их сегодня нет? Особенно у силовиков? И только ли двойные?
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8 час.
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