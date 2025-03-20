Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 934 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Цветкова
    Зеленскому верить не льзя вообще даже если подпишут бумаги о прекращении огня он свое не упустит сделает свое грязное...Зеленский пошёл н...
  • Вадим Кузнецов
    Тяжек ты, путь проститутки...Насиловали до пол...
  • Мария Цветкова
    Украину нужно дожать дойти до конца с победой над Украиной ( неужели вы не понимаете что столько бойцы прошли поселко..."Лживый клоун". В...

Европейские лидеры обсуждают мир через силу: комментарий Михаила Ульянова

Европейские лидеры обсуждают мир через силу: комментарий Михаила Ульянова

На саммите ЕС в Брюсселе обсуждался подход "мир через силу" к украинскому конфликту. Михаил Ульянов, представитель России в Вене, высмеял это, вспомнив советский анекдот.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх