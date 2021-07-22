Русская весна

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Россия перебрасывает военную технику в Таджикистан (ВИДЕО)

Россия перебрасывает военную технику в Таджикистан (ВИДЕО)

Самолёты Ил-76 начали переброску модернизированных БМП-2 на военную базу РФ в Таджикистан.  Как сообщает Центральный военный округ (ЦВО), партия из 17 модернизированных боевых машин поступит на вооружение мотострелковых подразделений до конца июля.

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