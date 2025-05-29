Эксперт: «Завершить ремонт Троицкого моста до начала ПМЭФ – решение верное»

В Петербурге близится к завершению ремонт переправы. Ее планируют открыть в субботу, раньше запланированного срока Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что Троицкий мост откроют в ближайшую субботу - в день его 122-летия – 31 мая.
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