Эксперт: «Завершить ремонт Троицкого моста до начала ПМЭФ – решение верное»

В Петербурге близится к завершению ремонт переправы. Ее планируют открыть в субботу, раньше запланированного срока Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что Троицкий мост откроют в ближайшую субботу - в день его 122-летия – 31 мая.