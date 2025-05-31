Росфинмониторинг с 1 июня сможет приостанавливать подозрительные переводы

С 1 июня 2025 года Федеральная служба по финансовому мониторингу получит право приостанавливать денежные переводы физических лиц, если есть основания подозревать их связь с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности.
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