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Росфинмониторинг с 1 июня сможет приостанавливать подозрительные переводы

Росфинмониторинг с 1 июня сможет приостанавливать подозрительные переводы

С 1 июня 2025 года Федеральная служба по финансовому мониторингу получит право приостанавливать денежные переводы физических лиц, если есть основания подозревать их связь с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности.

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