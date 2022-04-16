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Полицейские в Ростове изъяли у жителя Тюмени редкую для данного региона рыбную продукцию

В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2022» сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОП № 1 УМВД России по городу Ростову-на-Дону выявили факт реализации немаркированной рыбной продукции.

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