Полицейские в Ростове изъяли у жителя Тюмени редкую для данного региона рыбную продукцию

В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2022» сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОП № 1 УМВД России по городу Ростову-на-Дону выявили факт реализации немаркированной рыбной продукции.
Популярные статьи
- Народный фронт организует доставку в Донецкую и Луганскую народные республики семян овощей для передачи фермерам и жителям Донбасса, проживающим в частных домах
- Минобороны России в рамках проекта «Архивы помнят всё!» опубликовало новые документальные свидетельства зверских преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны
- В Калининграде пройдет концерт «Zа мир – без нацизма»
Свежие комментарии