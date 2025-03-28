Гузеевой влепили смачную пощечину — перегнула палку на ТВ

Эксперт объяснил, почему ведущая потеряла интерес режиссеров. Лариса Гузеева кадр шоу "Давай поженимся!" на Первом каналеЛариса Гузеева начала свою карьеру в кино, но сейчас ее почти никто уже не воспринимает как актрису — она является лицом шоу «Давай поженимся!» на Первом канале.
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