Неутомимый доктор – Тамара Владимировна Шевцова

ГУ «Бендерского центра амбулаторно-поликлинической помощи» (БЦАПП), главным врачом которого является Наталья Витальевна Спиваченко, торжественно отметило 12 марта юбилей со дня рождения заведующей отделением общеврачебной практики поликлиники N 4, уроженки Беларуси, Тамары Владимировны Шевцовой.
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