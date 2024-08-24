Новороссийск на два дня останется без воды, горожанам рекомендуют делать запасы

Новороссийск на два дня останется без воды, горожанам рекомендуют делать запасыМЦУ Новороссийска сообщил, что существующий водовод в городе будет на два дня - 26-27 августа выведен из эксплуатации с последующим демонтажом.
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