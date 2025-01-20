Центр города под массированным обстрелом ВСУ: есть пострадавшие

Первые видеосъемки с места происшествия показывают последствия удара. Как минимум четыре жилых дома и одно административное строение получили повреждения, а также сгорела одна машина.
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