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Песков: Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля уделит особое внимание темам, связанным со СВО на Украине

Песков: Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля уделит особое внимание темам, связанным со СВО на Украине

Российский президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, которое будет оглашено главой государства 21 февраля в Гостином дворе, уделит особое внимание темам, связанным со специальной военной операцией (СВО) Москвы на Украине.

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