«Спасибо за приглашение, но я не люблю лягушачье мясо» — Николай Дуров прокомментировал ордер на свой арест Пока весь мир следит за судьбой гражданина мира Павла Дурова, его брат Николай — создатель системы шифрования Telegram, продолжает вести свою спокойную жизнь в Северной столице.
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