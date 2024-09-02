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"...я не люблю лягушачье мясо" — Николай Дуров

"...я не люблю лягушачье мясо" — Николай Дуров

«Спасибо за приглашение, но я не люблю лягушачье мясо» — Николай Дуров прокомментировал ордер на свой арест Пока весь мир следит за судьбой гражданина мира Павла Дурова, его брат Николай — создатель системы шифрования Telegram, продолжает вести свою спокойную жизнь в Северной столице.

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