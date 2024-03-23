На Украине высказались о намерении подозреваемых в теракте скрыться в стране

Подозреваемые в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье не намеревались скрыться на территории Украины, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны республики Андрей Юсов.
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