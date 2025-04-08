Царьград ФОТО: © BULKIN SERGEY/ GLOBAL LOOK PRESS Госкорпорация "Роснано" направила иск против бывшего своего руководителя Анатолия Чубайса, который после начала СВО уехал в Израиль и основал там Центр изучения будущего России.
Ярошенко: "Операция под кодовым названием "Чубайс" была рассчитана на несколько лет"
Комментарии
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Людмила Лиханова
Оправдания "медленного раскулачивания" рыжего не впечатляют. Но, может быть, таким образом его принуждают к сдаче явок и паролей т.к. у такой фигуры наверняка есть масса компромата и поэтому он еще жив и относительно здоров. Не зря же ходят слухе о его СПИДе. Если это так, то выжать его а там и сам сдохнет.
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7 час.
Генрих
"...чтобы сначала его выдавить из разных властных и государственных позиций, ослабить его политические и административные ресурсы." Охренеть и не встать, какие у нас многомудрые "эксперты"... у меня в гаражах намного компетентней спецы собираются, когда с пивом на международные проблемы замахнутся. Глупее трудно что-то заявить...
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5 час.
ВА
Владимир Акулов
Подумаем : почему совершенно разрушенные в ВОВ Япония, Китай и ФРГ полностью восстановились и наладили ПРОИЗВОДСТВО качественный товаров и технологий ... А нам один Чубайс помешал стать передовыми в технологиях и производстве ?
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3 час.
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