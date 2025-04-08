Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 725 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Володя Золотарев
    православных  обосрали всякие твари и не ково  не наказывают   все зависит от кирюхи а ему не чего не надоКрестопад уже в с...
  • Владимир Алтайцев
    Стоимость сувенира — 200 рублей и в рознице он с 2023 года."  Атеисты  в  лавки при Лавре  не  ходят, покупают  такие...Крестопад уже в с...
  • Владимир Соловьев
    В России против МИ-6 и ЦРУ "методов" нет, как против Кости Сопрыкина из фильма "Места встречи изменить нельзя"?!Крестопад уже в с...

Ярошенко: "Операция под кодовым названием "Чубайс" была рассчитана на несколько лет"

Ярошенко: "Операция под кодовым названием "Чубайс" была рассчитана на несколько лет"

Царьград ФОТО: © BULKIN SERGEY/ GLOBAL LOOK PRESS Госкорпорация "Роснано" направила иск против бывшего своего руководителя Анатолия Чубайса, который после начала СВО уехал в Израиль и основал там Центр изучения будущего России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Оправдания &quot;медленного раскулачивания&quot; рыжего не впечатляют. Но, может быть, таким образом его принуждают к сдаче явок и паролей т.к. у такой фигуры наверняка есть масса компромата и поэтому он еще жив и относительно здоров. Не зря же ходят слухе о его СПИДе. Если это так, то выжать его а там и сам сдохнет.
Ответить
7 час.
Генрих
&quot;...чтобы сначала его выдавить из разных властных и государственных позиций, ослабить его политические и административные ресурсы.&quot; Охренеть и не встать, какие у нас многомудрые &quot;эксперты&quot;... у меня в гаражах намного компетентней спецы собираются, когда с пивом на международные проблемы замахнутся. Глупее трудно что-то заявить...
Ответить
5 час.
ВА
Владимир Акулов
Подумаем  : почему  совершенно   разрушенные  в  ВОВ   Япония,  Китай    и  ФРГ полностью  восстановились и  наладили    ПРОИЗВОДСТВО    качественный  товаров  и  технологий  ...  А  нам один  Чубайс  помешал  стать  передовыми  в  технологиях  и  производстве  ?
Ответить
3 час.
наверх