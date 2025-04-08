Ярошенко: "Операция под кодовым названием "Чубайс" была рассчитана на несколько лет"

Людмила Лиханова

Оправдания "медленного раскулачивания" рыжего не впечатляют. Но, может быть, таким образом его принуждают к сдаче явок и паролей т.к. у такой фигуры наверняка есть масса компромата и поэтому он еще жив и относительно здоров. Не зря же ходят слухе о его СПИДе. Если это так, то выжать его а там и сам сдохнет.