Москва объединяет молодых лидеров землячеств

15 ноября 2024 года на базе делового центра пансионата «Лесные дали» Управления делами Президента РФ при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы начал работу межрегиональный семинар – тренинг молодежной комиссии Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы.
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