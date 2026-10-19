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«Детройт» может обменять нападающего Дилана Ларкина в течение ближайших 10 дней. Контракт американского форварда с зарплатой 8,7 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2030/31.