Сергунина анонсировала программу к юбилею Измайловского парка

РИА Новости/Владимир Песня В Измайловском парке в Москве по случаю его 95-летия 8 августа состоится культурно-спортивная программа, которая включает экскурсии, музыкальные выступления, состязания, интерактивы и квизы.
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