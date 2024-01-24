БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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БИТВА ПРИ ЭРЕСТФЕРЕ: «ПОБЕЖДАТЬ ШВЕДОВ МОЖЕМ»

БИТВА ПРИ ЭРЕСТФЕРЕ: «ПОБЕЖДАТЬ ШВЕДОВ МОЖЕМ»

Нил КОЛЬЦОВ Практически два столетия шведская армия считалась лучшей в Европе. Профессиональные воины под командованием талантливых королей завоевали земли северной Германии, Прибалтики (нынешней Эстонии и Латвии) и русской Ижоры (Ингерманландии).

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