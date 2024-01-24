БИТВА ПРИ ЭРЕСТФЕРЕ: «ПОБЕЖДАТЬ ШВЕДОВ МОЖЕМ»

Нил КОЛЬЦОВ Практически два столетия шведская армия считалась лучшей в Европе. Профессиональные воины под командованием талантливых королей завоевали земли северной Германии, Прибалтики (нынешней Эстонии и Латвии) и русской Ижоры (Ингерманландии).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии