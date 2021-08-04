ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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На солнце можно постареть – врач из Останкина

На солнце можно постареть – врач из Останкина

Летом в погоне за красивым загаром многие забывают о вреде, которое солнце может нанести здоровью, напоминает врач – дерматовенеролог филиала «Останкинский» Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Татьяна Сатина.

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