На солнце можно постареть – врач из Останкина

Летом в погоне за красивым загаром многие забывают о вреде, которое солнце может нанести здоровью, напоминает врач – дерматовенеролог филиала «Останкинский» Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Татьяна Сатина.
Летом в погоне за красивым загаром многие забывают о вреде, которое солнце может нанести здоровью, напоминает врач – дерматовенеролог филиала «Останкинский» Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Татьяна Сатина.
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