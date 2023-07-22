Сначала называлось число 19.В смысле, стран, желают вступить в БРИКС, было девятнадцать.Потом появилось число 30.
Интерес к БРИКС растет, у России выигрышная позиция
Комментарии
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Н
Наталья
А может интерес растет к донору-России? Долги простит, бесплатно накормит, энергоносители поставит. И все дешевле, чем своим гражданам, с которых три шкуры сдирает.
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10 час.
А
Александр24
"Хороший" партнёр будет Аргентина. Уже завернула наш сжиженный газ, испугавшись американских санкций. Такие вот у нас почти все партнёры - с ножами за спиной. Я уж молчу про ОДКБ.
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4 час.
Леонид Буравлев
Интересный подход к проблеме!)) Значит если кто-то из твоих взрослых и давних друзей собирает дома "дружеский междусобойчик", а тебе рекомендует не приходить, а прислать заменителя,иначе его мама отругает, то это очень дружеский жест, который поможет тебе не нагружать печень и сбережёт твое здоровье?!))Это показывает, как тебя уважают и заботятся о твоём здоровье!))
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2 час.
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