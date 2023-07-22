Интерес к БРИКС растет, у России выигрышная позиция

Н Наталья А может интерес растет к донору-России? Долги простит, бесплатно накормит, энергоносители поставит. И все дешевле, чем своим гражданам, с которых три шкуры сдирает.

А Александр24 "Хороший" партнёр будет Аргентина. Уже завернула наш сжиженный газ, испугавшись американских санкций. Такие вот у нас почти все партнёры - с ножами за спиной. Я уж молчу про ОДКБ.