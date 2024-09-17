Гузеева решилась на новую стрижку — обошла запрет Первого канала

Ведущая рассказала о своем преображении. Лариса Гузеева с новой стрижкой Социальные сетиЛариса Гузеева впервые призналась на камеру, что не может влиять на то, какие образы ей подбирают на съемках шоу «Давай поженимся!» на Первом канале.
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