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Гузеева решилась на новую стрижку — обошла запрет Первого канала

Гузеева решилась на новую стрижку — обошла запрет Первого канала

Ведущая рассказала о своем преображении. Лариса Гузеева с новой стрижкой Социальные сетиЛариса Гузеева впервые призналась на камеру, что не может влиять на то, какие образы ей подбирают на съемках шоу «Давай поженимся!» на Первом канале.

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