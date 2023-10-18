Над Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря сбили 28 дронов ВСУ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ночью 18 октября перехватила и уничтожила в общей сложности 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.
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