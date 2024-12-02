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Калужские новости

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Калужское молодежное правительство вошло в топ-5 России

Калужское молодежное правительство вошло в топ-5 России

Калужское молодежное правительство стало одним из лидеров всероссийского рейтинга, заняв 5 место. Оно также признано лучшим среди правительств центральной России и в области экспертно-аналитической работыКалужское молодежное правительство стало одним из лидеров всероссийского рейтинга, заняв 5 место.

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