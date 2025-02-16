Эмболо о Головине: «У него было 40 желтых за 30 туров в прошлом сезоне, думаю. Когда судья что-то делает, он говорит мне: «Эй, бро, этот парень спит! Скажи ему что-нибудь!»

«Всякий раз, как судья что-то делает, Головин подходит ко мне и говорит: «Эй, бро, этот парень спит, он спит! Скажи ему что-нибудь!» Я отвечаю: «Так ты сам можешь сказать, ты тоже на поле!» В последний раз это было в домашней игре против «Монпелье».
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