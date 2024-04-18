Чрезмерная усталость вкупе с нервным напряжением порой становятся причиной бессонницы. Мы узнали, как вернуть себе здоровый сон по ночам и бодрость по утрам.

Фотографии Фрэнк Херхольт Стресс, которому мы подвергаемся ежедневно, будь то на работе, в общественном транспорте, дома или даже просто слушая новости по радио, к сожалению, является самым большим врагом нашего здоровья.
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