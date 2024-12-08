Что происходило в Сирии: истоки старого конфликта и роль России

Осенью 2024 года противостояние между правительственной армией и террористами в Сирии обострилось. Боевики сначала захватили второй по величине город в стране – Алеппо, затем вошли в жилые кварталы город Хама, а сейчас взят Домаск.
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