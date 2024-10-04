Каждая профессия в агросекторе изменится на фоне изменения климата — мнение

Практически каждая работа и обучение в сельскохозяйственном секторе меняются под влиянием проблем устойчивого развития, не говоря уже о рабочих местах, которые создаются и исчезают, утверждают специалисты Социально-экономического совета Нидерландов (SER), 4 октября сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.