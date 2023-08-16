Украина не получит истребители F-16 в ближайшее время

AB

Anlrey Boracow

Верить нельзя ни хохлошумерам ни америкосам. Возможно это дезинформация, готовится нашим военным надо к самому неприятному, готовиться серьезно и качественно. То, что заявляют хохлошумеры, очень может быть попыткой "навешать лапшу на уши" нашим военным.