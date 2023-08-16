Украина не получит истребители F-16 этой осенью или зимой. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Украина не получит истребители F-16 в ближайшее время
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Верить нельзя ни хохлошумерам ни америкосам. Возможно это дезинформация, готовится нашим военным надо к самому неприятному, готовиться серьезно и качественно. То, что заявляют хохлошумеры, очень может быть попыткой "навешать лапшу на уши" нашим военным.
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