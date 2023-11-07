Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Россия - последняя, кто будет нас учить". Постпред Израиля в ООН

"Россия - последняя, кто будет нас учить". Постпред Израиля в ООН

Давайте для начала освежим в памяти несколько важных цифр.   Уже после войны наше правительство, на основании исследования, проведённого РАН, оценило потери Советского Союза в Великой Отечественной войне в 26,6 миллиона человек.

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Комментарии
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ВлаДимир
Россия будет последней, потому что у первых нихрена не получилось.
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20 час.
Gennady Sokolovsky
Жидовцы напрочь не знают одной исторической истины - ежели русские, которые &quot;последними будут учить&quot; - камня на камне не останется от этих тварей фашистских.  А КАК ВАМ ЭТО ???? -  Приводится подлинный текст речи Менахема М. Шнеерсона https://proza.ru/2023/08/20/21
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20 час.
СК
Сергей Ковалев
эт да, сейчас очередь арабов. а там, можа, и услуги России не понадобятся...
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17 час.

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