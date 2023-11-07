"Россия - последняя, кто будет нас учить". Постпред Израиля в ООН

Россия будет последней, потому что у первых нихрена не получилось.

Gennady Sokolovsky

Жидовцы напрочь не знают одной исторической истины - ежели русские, которые "последними будут учить" - камня на камне не останется от этих тварей фашистских. А КАК ВАМ ЭТО ???? - Приводится подлинный текст речи Менахема М. Шнеерсона https://proza.ru/2023/08/20/21