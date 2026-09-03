Эксперт прокомментировал падение выручки у ритейла

Совокупная выручка крупнейших продуктовых сетей, входящих в топ-10, в первом полугодии составила 6 трлн 760 млрд рублей.
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