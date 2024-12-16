Сдуло даже кондиционеры: в Сочи ураганный ветер «раздел» многоэтажку в Адлерском районе

Сдуло даже кондиционеры: в Сочи ураганный ветер «раздел» многоэтажку в Адлерском районеВ ночь на понедельник, 16 декабря, в Адлерском районе Сочи, на улице Банановой, 9/2, сильный ветер сорвал облицовку и даже блоки кондиционеров с фасада многоэтажки.