Прогноз погоды в Крыму на 3 марта ❄️ В Симферополе +1 и снег В Севастополе +4 и небольшой снег В Евпатории +4 и облачно с прояснениями В Черноморском +4 и облачно с прояснениями В Джанкое +4 и небольшой снег В Ялте +6 и небольшой дождь В Алуште +6 и небольшой дождь В Керчи +1 и снег В Армянске +5 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +4 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +2 и небольшой снег В Феодосии +3 и снег В Судаке +4 и дождь со снегом 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.