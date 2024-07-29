Калужскую область накроет долгожданная прохлада

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидает жителей Калужской области на начавшейся рабочей неделеГлава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидает жителей Калужской области на начавшейся рабочей неделе.
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