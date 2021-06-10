Желтуха у новорожденных: что мне с тобой делать, золотце мое?

Не пугайтесь! При всей суровости названия «желтушка у новорожденных» — это отнюдь не болезнь, а всего лишь физиологический симптом неких процессов, которые происходят в организме малыша в то время, пока он адаптируется к новым условиям жизни.
Не пугайтесь! При всей суровости названия «желтушка у новорожденных» — это отнюдь не болезнь, а всего лишь физиологический симптом неких процессов, которые происходят в организме малыша в то время, пока он адаптируется к новым условиям жизни.
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